Путин примет Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Владимир Путин 29 июля в Санкт-Петербурге примет участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Военно-морского флота, сообщает пресс-служба Кремля.
"Верховный главнокомандующий примет Главный военно-морской парад, который пройдет в акватории Невы", – говорится в заявлении.
В этот же день Путин осмотрит новый многофункциональный корпус Нахимовского военно-морского училища Минобороны РФ.
В Главном военно-морском параде примут участие свыше четырех тысяч моряков, более 40 кораблей и катеров различных классов, а также группа морской авиации.
Ранее сообщалось, что первый фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков" включен в боевой состав Военно-морского флота России.
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