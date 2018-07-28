Путин примет Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге

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Владимир Путин 29 июля в Санкт-Петербурге примет участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Военно-морского флота, сообщает пресс-служба Кремля.

"Верховный главнокомандующий примет Главный военно-морской парад, который пройдет в акватории Невы", – говорится в заявлении.

В этот же день Путин осмотрит новый многофункциональный корпус Нахимовского военно-морского училища Минобороны РФ.

В Главном военно-морском параде примут участие свыше четырех тысяч моряков, более 40 кораблей и катеров различных классов, а также группа морской авиации.

Ранее сообщалось, что первый фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков" включен в боевой состав Военно-морского флота России.