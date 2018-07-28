Головной фрегат "Адмирал Горшков" включен в боевой состав ВМФ РФ

Первый фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков" включен в боевой состав Военно-морского флота России.

"Это головной фрегат в серии кораблей дальней морской зоны, построенный для Военно-морского флота. Таких фрегатов будет у нас четыре", – сказал заместитель главкома ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Иосифович Бурсук, передает ТАСС.

Бурсук добавил, что Северное ПКБ (проектно-конструкторское бюро) уже приступило к созданию проекта модернизированых фрегатов 22350М, количество кораблей в серии будет гораздо, чем у больше базового проекта.

"Адмирал Горшков" включен в состав 43-й ракетной дивизии кораблей Северного флота.

По словам судостроителей, на фрегате применили в несколько раз больше опытно-конструкторских разработок, чем на других российских кораблях.

Срок передачи фрегата ВМФ неоднократно переносился – изначально его планировали спустить на воду в 2015 году. Строительство корабля ведется с февраля 2006 года.

Ранее сообщалось, что новейшие корабли, самолеты и беспилотники станут участниками торжеств в честь дня Военно-морского флота.

На параде продемонстрируют большой десантный корабль "Иван Грен", фрегат "Адмирал Горшков", корабль-разведчик "Иван Хурс" и малый ракетный корабль "Ураган"(проекта 22800 "Каракурт"). Некоторые новейшие корабли вошли в состав ВМФ России незадолго до праздника. При этом фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" пока официально не передали российскому флоту.

29 июля парад пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте.