Новейшие боевые корабли России покажут на параде в честь дня ВМФ

Фото: Портал Москва 24/Лидия Широнина

Новейшие корабли, самолеты и беспилотники станут участниками торжеств в честь дня Военно-морского флота. Об этом сообщают "Известия".

На параде продемонстрируют большой десантный корабль "Иван Грен", фрегат "Адмирал Горшков", корабль-разведчик "Иван Хурс" и малый ракетный корабль "Ураган"(проекта 22800 "Каракурт"). Некоторые новейшие корабли вошли в состав ВМФ России незадолго до праздника. При этом фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" пока официально не передали российскому флоту. Подъем Андреевского флага на корабле состоится 28 июля.

29 июля парад пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Зрители увидят больше 30 боевых кораблей и судов. В небе в парадном строю пролетят несколько десятков истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков, транспортных и противолодочных самолетов и вертолетов.

Праздничные парады пройдут на всех российских военно-морских базах и в пункте базирования российского флота сирийском Тартусе. Там параде примут участие корабли, подводные лодки и вспомогательные суда, выполняющие задачи, в том числе и боевые, в Средиземном море.