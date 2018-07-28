Дзюба предложил Путину заняться футболом вместо хоккея

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Футболист сборной России Артем Дзюба предложил Владимиру Путину заняться футболом вместо хоккея.
"Нам будет очень приятно, если вы смените хоккейные коньки на футбольные бутсы", – сказал спортсмен на вручении наград в Кремле.
Церемония вручения традиционно прошла в Екатерининском зале Кремля. Как сообщает телеканал Москва 24, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов был удостоен ордена Александра Невского, капитан команды Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич получили ордены Почета.
Сборная России впервые в новейшей истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где уступила сборной Хорватии, ставшей затем серебряным призером ЧМ-2018.
После ЧМ-2018 в центре Москвы появились изображения героев российской сборной прошедшего чемпионата мира по футболу. Лица Станислава Черчесова, Игоря Акинфеева и Артема Дзюбы, теперь украшают трансформаторную подстанцию на улице Садовнической. Тренер, капитан сборной и форвард нарисованы в стиле граффити.
Эффектные голы футболистов российской сборной Дениса Черышева и Артема Дзюбы номинированы на звание лучших на чемпионате мира 2018. Всего в голосовании участвуют 18 красиво посланных в ворота соперника мячей. Конкуренцию точным ударам игроков российской сборной составляют голы в исполнении португальца Криштиану Роналду в ворота Испании, хорвата Луки Модрича в ворота аргентинцев, аргентинца Лионеля Месси в ворота нигерийцев и другие прекрасно исполненные мячи.
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