Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников

Российские власти установили ограничения при госзакупках импортных медицинских изделий. В перечень попали медицинская одежда, ряд санитарно-гигиенических товаров, в том числе подгузники и одноразовые пеленки, и некоторые наборы реагентов, сообщает РИА Новости.
"Список дополнен 14 видами медицинских изделий и оборудования. Аналоги этих изделий производятся в достаточном объеме не менее чем двумя российскими компаниями", – говорится в постановлении.
Предполагается, что такая мера поможет отечественному производству.
Ранее зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что к 2023 году в России начнут производить обезболивающие препараты для оказания паллиативной помощи. По ее словам, российское производство будет двигаться и дальше в сторону импортозамещения.
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