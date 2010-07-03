Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российские власти установили ограничения при госзакупках импортных медицинских изделий. В перечень попали медицинская одежда, ряд санитарно-гигиенических товаров, в том числе подгузники и одноразовые пеленки, и некоторые наборы реагентов, сообщает РИА Новости.

"Список дополнен 14 видами медицинских изделий и оборудования. Аналоги этих изделий производятся в достаточном объеме не менее чем двумя российскими компаниями", – говорится в постановлении.

Предполагается, что такая мера поможет отечественному производству.

Ранее зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что к 2023 году в России начнут производить обезболивающие препараты для оказания паллиативной помощи. По ее словам, российское производство будет двигаться и дальше в сторону импортозамещения.