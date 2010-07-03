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14:47

В ФАС прокомментировали идею обязать торговые сети принимать стеклотару

власть экология

14:47

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Фото: depositphotos/TonyTaylorstock

Федеральная антимонопольная служба России не поддержит идею обязать торговые сети принимать стеклотару, заявил глава ведомства Игорь Артемьев.

Он отметил, что не понятно, для чего стеклотара торговым сетям.

"Они же не производители соков или чего-то еще. Давайте еще мусор их попросим принимать, еще что-нибудь придумаем. Это какое-то очень странное предложение", – приводит слова Артемьева РИА Новости.

Возобновить прием стеклотары за деньги ранее предложили депутаты из "Справедливой России". По их мнению, сдача бутылок поможет избавить страну от огромных мусорных свалок. Предполагается, что на одной стеклянной или пластиковой бутылке можно будет заработать около семи рублей.

При этом отмечалось, что пластиковые, стеклянные бутылки и алюминиевые банки нужно обязать принимать торговые сети. Прием будет проходить не по волонтерской программе, а с компенсацией, интересной гражданам.

Идею поддержала глава комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова. При этом она отметила, что производители бутылок тоже могли бы организовать сбор тары на своей территории или открыть пункты приема по ее сбору.

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власть экология

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