Путин заявил, что желавшие создать России проблемы устроили их для себя

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Недружественные страны, которые старались создать проблемы для РФ, в итоге устроили их себе, заявил Владимир Путин.

"Посмотрите на тех, кто создает нам проблемы, они, судя по всему, создают их сами себе", – приводит ТАСС его слова.

Ранее глава государства сообщил, что Россия не собирается изолироваться. Он подчеркнул, что РФ будет развивать отношения с дружественными странами.

По словам президента, и в США, и в европейских странах есть граждане, которые "думают с нами одинаково". Он обратил внимание, что власти этих государств могут думать иначе, однако, по его мнению, они не всегда руководствуются интересами своих жителей.

Путин также отметил, что есть страны, которые "маниакально разрушают" все каналы диалога с российской стороной.



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