Необходимо сделать все, чтобы защитить выбор новых регионов вернуться в РФ – Путин

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Выбор жителей новых регионов присоединиться к России следует защитить. Для этого надо сделать все необходимое, заявил Владимир Путин.

Президент страны отметил, что четыре новых российских субъекта являются историческими землями государства, а жители данных регионов – родные для граждан России.

"Многие из вас там бывали, ну, чем отличаются они от другой части и других частей нашего народа? Ничем, это и есть часть нашего народа", – цитирует Путина ТАСС.

До этого Путин определил статус жителей новых регионов, которые не имеют гражданства РФ. Указом президента утверждается, что эти граждане имеют право постоянно проживать на территории новых субъектов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти не принимали каких-либо решений о предполагаемом объединении присоединенных регионов РФ в один федеральный округ. По его словам, на данный момент власти обсуждают разные варианты по этой теме.

Референдумы по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России прошли осенью прошлого года. Жители регионов поддержали эту инициативу.

Договоры о принятии новых территорий в состав России были подписаны в ходе торжественной церемонии в Кремле 30 сентября.

Совет Федерации одобрил ратификацию договоров о включении в состав РФ новых субъектов