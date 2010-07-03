Кремль назвал законопроект конгресса США "русофобскими потугами"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не относиться серьезно к подготовленному в США законопроекту "О транспарентности в отношении Владимира Путина".

По его словам, "скорее всего, это такие русофобские потуги, к которым мы уже научились относиться с иронией", Официальный представитель Кремля также усомнился, что глава государства "в курсе такой инициативы". "Безусловно, если будет соответствующее сообщение СМИ, в дайджестах он ознакомится и с этой информацией", – цитирует Пескова Интерфакс.

Пресс-секретарь президента обратил внимание, что в последнее время американские законодатели активно интересуются высокопоставленными лицами РФ, включая главу государства, хотя в США немало и своих забот. "Но, тем не менее, видимо, они в этом видят свою работу", – подытожил Песков.

Ранее сообщалось, что конгрессмены Вал Деминг и Элиза Стефаник подготовили законопроект с требованием к разведывательному сообществу США предоставить информацию о размере доходов и имуществе Владимира Путина. Похожий документ – под названием "Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля" – внесли в американский сенат в январе.