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Москва 24

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Общество

15:13

Производство вакцины от COVID-19 в России идет с опережением графика – Путин

власть медицина общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Владимир Путин сообщил, что в России производство вакцины от коронавируса опережает график. Заявление президент сделал во время совещания с членами правительства.

"Знаю, мне министр Мантуров докладывал о том, что промышленность работает даже с опережением графика по количеству выпускаемых препаратов", – сказал Путин.

Кроме того, вице-премьер России Татьяна Голикова на встрече рассказала, что в настоящее время количество произведенных доз вакцины достигло 8,2 миллиона.

"Всего сегодня нарастающим итогом произведено 8,2 миллиона доз. Для вакцинации граждан направлено в медицинские организации почти 2,7 миллиона доз", – отметила Голикова.

Ранее глава государства рассказал, что российская вакцина от коронавируса зарегистрирована в 13 странах.

Он также заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в РФ. По его словам, такая тенденция позволяет постепенно и аккуратно снимать ограничения, введенные из-за пандемии.

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