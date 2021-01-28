Производство вакцины от COVID-19 в России идет с опережением графика – Путин

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Владимир Путин сообщил, что в России производство вакцины от коронавируса опережает график. Заявление президент сделал во время совещания с членами правительства.
"Знаю, мне министр Мантуров докладывал о том, что промышленность работает даже с опережением графика по количеству выпускаемых препаратов", – сказал Путин.
Кроме того, вице-премьер России Татьяна Голикова на встрече рассказала, что в настоящее время количество произведенных доз вакцины достигло 8,2 миллиона.
"Всего сегодня нарастающим итогом произведено 8,2 миллиона доз. Для вакцинации граждан направлено в медицинские организации почти 2,7 миллиона доз", – отметила Голикова.
Ранее глава государства рассказал, что российская вакцина от коронавируса зарегистрирована в 13 странах.
Он также заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в РФ. По его словам, такая тенденция позволяет постепенно и аккуратно снимать ограничения, введенные из-за пандемии.
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