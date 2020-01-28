Дом на 378 квартир по программе реновации построят в Таганском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мосгосстройнадзор одобрил строительство нового дома в Таганском районе Москвы. Работы будут проводиться в рамках реализации программы реновации в столице, как сообщает Агентство "Москва".

"Мосгосстройнадзор оформил разрешение на строительство многоквартирного жилого дома с подземной парковкой по программе реновации в центре столицы. Новостройка появится на месте снесенного административного здания в Таганском районе по адресу: улица Мельникова, владение 2, 2/1, 2/2", – заявили в пресс-службе комитета.

Жилой дом будет рассчитан на 378 квартир, согласно проекту. Схема будущего строения подразумевает, что по указанному адресу возведут три одноподъездные секции с единым пространством для отдыха во дворе.

Первые этажи секций будут отведены под нежилые помещения. Еще одна общая деталь всех трех секций жилого дома – подземная парковка на 136 машин и технические помещения. Разрешение на строительство объекта действует до мая 2022 года.

Ранее заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев заявил, что пик программы реновации в столице ожидается примерно через два года. Проектирование новых домов для освобожденных территорий начнется в 2020 году.

