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Мэр Москвы

16:49

Собянин утвердил проект планировки территории трех микрорайонов в Бабушкинском районе

мэр Москвы Сергей Собянин город строительство реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин подписал постановление, которым устанавливались проекты планировки территории трех микрорайонов в Бабушкинском районе Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Проект планировки затронет микрорайоны 1, 14 и 18. Территория площадью 134,2 гектара ограничена улицей Менжинского, Анадырским проездом, улицами Верхоянской и Енисейской. Обновить микрорайоны планируют в рамках программы реновации жилищного фонда Москвы.

На определенном по проекту участке планируется снос 56 многоквартирных домов, еще два планируют реконструировать. Вместо снесенных строений будут построены новые жилые дома общей площадью до 683,93 тысячи квадратных метров. Их дополнительно оснастят гаражами.

Работы будут идти в два этапа. Помимо строительства, проект предусматривает благоустройство и озеленение территории трех микрорайонов. Кроме того, застройщики будут корректировать транспортную доступность и инженерное обеспечение обновленных жилых территорий.

В декабре 2019 года Сергей Собянин утвердил проект планировки территории поселений Внуковского и Марушкинского в ТиНАО, а также района Внуково на западе Москвы. Проект будут реализовывать на площади 1241,47 гектара.

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