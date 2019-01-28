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В МВД сообщили, что за рубежом пытаются собрать компромат на Россию. Такое заявление сделал замглавы ведомства Игорь Зубов, выступая на итоговой коллегии МВД по Татарстану.

По словам Зубова, на россиян, которые живут или работают за границей и имеют там собственность, оказывается все более ощутимое давление. "Совершенно очевидно, и мы это уже ощущаем, что с ними ведется целенаправленная работа с целью сбора компрометирующей информации на руководство России и на страну в целом", − цитирует замминистра РИА Новости.

В подобной обстановке, подчеркнул Зубов, сохранение стабильности в России должно стать приоритетной задачей органов внутренних дел. Он добавил, что сбор подобного рода компромата и дискредитация работников правоохранительной системы РФ – приоритетная задача в работе ЦРУ.

Ранее МИД РФ предупредил россиян, которые собираются за границу, об угрозе преследования со стороны правоохранительных органов и спецслужб США. Как уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве, с 2008 по 2018 год в третьих странах совершили 46 задержаний граждан РФ. В МИД напомнили, что американские суды и следственные органы относятся предвзято к экстрадированным россиянам. Против них применяют методы психологического воздействия и угрозы, чтобы получить нужные показания.