Песков прокомментировал информацию о начале подготовки к выборам президента РФ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
В подготовке к каждым выборам заключается суть ежедневной работы администрации президента, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он рассказал, что президент получает кредит доверия от населения на каждых выборах, в которых участвует.
"А сами выборы, если президент еще раз выдвигает свою кандидатуру, то это такой экзамен, когда люди подтверждают или не подтверждают свое доверие. Поэтому все, что делается, это так или иначе есть подготовка", – цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что Кремль начал подготовку к выборам президента в 2024 году.
На совещаниях о президентских выборах, по данным источников, рассматривался сценарий с выдвижением на пост Владимира Путина. В ходе дискуссии обсуждали возможную кампанию действующего президента.
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