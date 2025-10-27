Путин денонсировал соглашение с США об утилизации оружейного плутония

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения между правительствами РФ и США по утилизации оружейного плутония, который больше не используется для оборонных целей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соглашение, достигнутое в 2000 году и ратифицированное в 2011-м, подразумевало, что каждая из сторон обязалась утилизировать по 34 тонны оружейного плутония, признанного излишним для военных программ.

Помимо основного соглашения, денонсации подлежат все сопутствующие протоколы – документы, регулирующие вопросы финансирования и гражданской ответственности за возможный ущерб, а также закрепляющие договоренности об утилизации плутония методом облучения в ядерных реакторах.

Ранее Госдума приняла закон о денонсации соответствующего соглашения с США. При этом Россия приостановила его действие еще в 2016 году. Решение было обосновано введением США антироссийских санкций, а также принятием закона о поддержке Украины, расширением НАТО на восток и намерением Вашингтона изменить порядок утилизации плутония без согласия Москвы.

После этого Соединенные Штаты предложили энергетическим компаниям доступ к 19 мегатоннам оружейного плутония для переработки в ядерное топливо. По данным газеты Financial Times, это стало попыткой "ослабить положение России" в цепочках поставок урана.