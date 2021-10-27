Путин заявил, что Россия будет предоставлять другим странам тесты на COVID-19

Фото: Агентство "Москва"
Владимир Путин заявил, что Российская Федерация будет предоставлять другим странам тесты на коронавирус, передает РИА Новости.
"Будем и далее предоставлять российские тест-системы и реагенты для диагностики коронавируса, в том числе на безвозмездной основе", – заявил президент РФ.
Глава государства выступил на Восточноазиатском саммите и поблагодарил партнеров РФ из Азиатско-Тихоокеанского региона за сотрудничество в области локализации производства вакцин от COVID-19.
Ранее Владимир Путин поручил доложить об увеличении объемов вакцинации от COVID-19 в РФ. Срок исполнения данного поручения – до 15 ноября.
В России выявлен 8 352 601 случай коронавируса. За весь период умерли 233 898 человек, выздоровели 7 242 735.
Россияне стали чаще делать прививку от COVID-19 платно
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