Путин заявил, что Россия будет предоставлять другим странам тесты на COVID-19

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Владимир Путин заявил, что Российская Федерация будет предоставлять другим странам тесты на коронавирус, передает РИА Новости.

"Будем и далее предоставлять российские тест-системы и реагенты для диагностики коронавируса, в том числе на безвозмездной основе", – заявил президент РФ.

Глава государства выступил на Восточноазиатском саммите и поблагодарил партнеров РФ из Азиатско-Тихоокеанского региона за сотрудничество в области локализации производства вакцин от COVID-19.

Ранее Владимир Путин поручил доложить об увеличении объемов вакцинации от COVID-19 в РФ. Срок исполнения данного поручения – до 15 ноября.

В России выявлен 8 352 601 случай коронавируса. За весь период умерли 233 898 человек, выздоровели 7 242 735.

