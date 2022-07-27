РФ в ответ на запрет RT France будет принимать схожие меры против западных СМИ – Песков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия будет принимать зеркальные меры по отношению к европейским СМИ в ответ на запрет RT France в ЕС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отказ европейского суда отменить запрет на вещание телеканала.

"Реакция крайне негативная (на решение суда. – Прим. ред.). Наступление на свободу слова, на свободу СМИ в европейских государствах, в том числе во Франции, – это тот процесс, который вызывает наши и обеспокоенность, и сожаление", – цитируете его RT.

По словам представителя Кремля, западные СМИ, работающие в России, будут подвергнуты аналогичному давлению. Москва не намерена занимать мягкую позицию в этом вопросе, подчеркнул он.

В начале февраля текущего года стало известно, что французский регулятор организовал проверку в отношении телеканала RT France. Тот якобы недостоверно освещал ситуацию в Сирии и Центральноафриканской Республике, а также протесты "желтых жилетов" во Франции.

2 марта ЕС запретил вещание RT на своей территории. Решение затронуло французское, британское, германское и испанское подразделения телеканала. 27 июля Европейский суд общей юрисдикции отклонил иск RT France, оставив в силе запрет на его вещание.

