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России пришлось заплатить за необходимость роста военных расходов инфляцией, однако в стране принимаются меры по борьбе с ней. Об этом заявил Владимир Путин в ходе общения с журналистами.

Темпы роста ВВП в стране в 2025 году будут скромнее, но это целенаправленное снижение в рамках борьбы с инфляцией, указал глава государства. По мнению российского лидера, Россия достойно решает проблемы с необходимостью военных расходов.

"Все только с этого момента (признание независимости республик Донбасса. – Прим. ред.), (спрашивают. – Прим. ред.) почему, что произошло, как это случилось, в чем их (западных стран. – Прим. ред.) вина, как будто вообще они младенцы, которые только вчера на свет появились. Так не пойдет. Эта игра в одни ворота (с Западом. – Прим. ред.) закончилась", – сказал Путин.

По его словам, увеличение военных расходов в Европе говорит о ее агрессивности. У России данные расходы составляют 6,3% ВВП.

"Я считаю, что много", – отметил Путин и добавил, что эту проблему нужно решать.

Россия планирует сокращать расходы на вооружение. В данный момент в Минобороны, Минфине и Минэкономразвития идет работа в этом направлении, уточнил он.

Сейчас страна тратит на военные нужды 13,5 триллиона рублей из 223 триллионов ВВП. Однако СВО планируют завершить с нужным стране результатом, оборонные расходы направлены на это, а не на агрессию против Европы, подчеркнул Путин.

Россия борется за здоровую макроэкономику. Как напомнил глава государства, во время войны в Корее США тратили 14% бюджета на оборонные расходы, а во Вьетнаме – 10%.

"Решали, правда, эти проблемы в основном за счет увеличения налогообложения на лиц с большими доходами. Причем в первом случае не обращали внимания на макроэкономику, во втором уже относились к этому более здраво", – рассказал он.

Характеризуя ситуацию в экономике как в России, так и в Европе, Путин обратил внимание, что западные коллеги все время "хоронят" РФ, хотя сами испытывают большие трудности на грани выживания.

"Что в странах Запада происходит? Они все время нас хоронят. Сами скоро сдохнут там!" – заявил российский президент.

Ранее Путин сообщил, что российская экономика должна стать более технологической, так как это требование сегодняшнего дня. Он отметил, что конкурентоспособность отечественной промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг и многих других отраслей должна базироваться на собственных технологических решениях. Он счел важным не только разрабатывать новые технологические решения, но и воплощать их в товарах и услугах.