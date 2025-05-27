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27 мая, 12:46

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Песков: есть политическая воля выполнять договоренности с США по обмену заключенными

В Кремле рассказали о работе по обмену заключенными с США

Фото: kremlin.ru

Политическая воля у РФ выполнять договоренности с США есть. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о работе над обменом заключенными между Москвой и Вашингтоном.

"Ясно, что российская и американская стороны не должны и не могут соглашаться во всем. Определенные расхождения будут всегда <...> Работа продолжается", – сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос о том, как заявления президента США Дональда Трампа с критикой ударов по Украине влияют на организацию обмена заключенными между РФ и Соединенными Штатами.

Москва и Вашингтон ведут контакты по обмену заключенными в формате 9 на 9, о котором ранее договорились Владимир Путин и Трамп. Однако сроки обмена пока неизвестны.

При этом ранее журналисты опубликовали возможный список от США. В него вошли американец Стивен Джеймс Хаббард, бывший морской пехотинец Роберт Гилман, а также старший сержант американской армии Гордон Блэк.

Россия и США обменялись заключенными в Объединенных Арабских Эмиратах

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