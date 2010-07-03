Госпитализирован губернатор Иркутской области

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко попал в больницу. Он проходит обследование в отделении урологии из-за проблем с почками, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу чиновника.

В больницу Левченко попал еще 25 мая. В медучереждении он может провести около трех дней.

В пресс-службе отметили, что Левченко пока не планирует отменять поездку на Петербургский международный экономический форум, который пройдет с 6 по 8 июня.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Кроме того, следователи проверят информацию о коррупционной составляющей в деятельности чиновника.