Торговые сети снова станут выкупать стеклотару у населения

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Практика сдачи бутылок в магазин может возобновиться в России. Вопрос обязательного приема тары торговыми сетями должны проработать Минприроды, Минпромторг и Минэкономразвития. Поручение ведомствам дал премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет газета "Известия".

В распоряжении издания имеется документ, подписанный первым вице-премьером Александром Жуковым. Сообщается, что он уже представлен депутатам для ознакомления. Также ведомствам поручено проработать вопрос о целесообразности проведения данного эксперимента.

Авторы предложения по возврату обязательного приема тары считают, что ритейлеры должны платить населению по 5-7 рублей за пустую бутылку.

Как уточняет газета, предложения по этому вопросу необходимо представить в Госдуму до 15 июня.

В Минприроде пообещали, что поручение будет отработано в срок. В Минпромторг оно еще не поступило, сообщили изданию в ведомстве. В Минэкономразвития комментариев по этому вопросу не дали.

Между тем в Ассоциации компаний розничной торговли пояснили, что пилотные проекты по сбору тары могут запустить до конца года.

Ранее глава правительства поручил Минстрою, Минтрансу, Минэнерго, Минэкономразвития и другим профильным ведомствам постоянно мониторить рынок и не допускать необоснованного повышения цен на стройматериалы.