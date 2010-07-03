Медведев призвал не допускать роста цен на стройматериалы

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Строительный бум в России не должен обернуться ростом цен на материалы и оборудование. Об этом Дмитрий Медведев заявил на совещании, посвященном реализации нацпроектов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Во встрече принял участие Сергей Собянин. Обращаясь к присутствующим, Медведев напомнил о необходимости контроля рыночных цен. Он также призвал использовать возможности антимонопольной службы и механизмы общественного контроля.

Глава правительства поручил Минстрою, Минтрансу, Минэнерго, Минэкономразвития и другим профильным ведомствам постоянно мониторить рынок и не допускать необоснованного повышения цен.

Он уточнил, что оценить ресурсы стоит уже на начальном этапе реализации нацпроектов. По его словам, для каждого региона следует просчитать потребность в рабочих руках, строительной технике и оборудовании.

Национальными проектами называют инвестиционные инструменты, позволяющие направлять ресурсы на приоритетные цели. В ближайшие шесть лет на реализацию нацпроектов планируют выделить более 25,7 триллиона рублей.

На прошлой неделе Медведев подвел итоги выездного совещания по нацпроектам. Проблемы обсудили в неформальной обстановке за круглыми столами.