Путин наделил правительство РФ правом делать исключения из спецмер в отношении Украины

Фото: ТАСС/Алексей Бабушкин

Владимир Путин наделил правительство РФ полномочиями делать исключения временного характера из специальных экономических мер в отношении Украины, которые были введены в 2018 году. Указ президента размещен на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что он вносит изменения в указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации" от 22 октября 2018 года.

Согласно новому пункту, президент предоставляет правительству полномочия по выдаче временных разрешений, предусматривающих неприменение введенных экономических спецмер. Действие нового указа распространяется на правоотношения, возникшие после 22 октября 2018 года.

Ранее Путин подписывал указ, продлевающий специальные экономические меры по обеспечению финансовой стабильности в сфере валютного регулирования до 31 декабря 2023 года.

Документ, в котором определяются меры по обеспечению финансовой стабильности в области валютного регулирования, запрещал российским юридическим и физическим лицам оплачивать доли в имуществе зарубежных юрлиц.

