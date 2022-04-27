Матвиенко пообещала выйти с плакатом, если у бизнеса не будет свободы

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Председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала дать бизнесу возможность свободно развиваться. По ее словам, это позволит развиваться экономике большими темпами.

"Свободу бизнесу! Если не будет свободы бизнеса, возьму плакат и пойду к правительству с плакатом", – цитирует Матвиенко с заседания Совета законодателей ТАСС.

Она отметила, что многие боятся создавать и вести свой бизнес. В связи с этим Матвиенко предложила давать предпринимателям стартовый капитал для развития.

"Пусть кто-то вышивает, кто-то пирожки печет, кто-то сапоги шьет. Дайте людям свободу, не трогайте сейчас никого. Пусть сами себя кормят и еще какие-то рабочие места создают. Парламенты, проследите за этим, пожалуйста", – добавила председатель Совфеда.

Ранее Валентина Матвиенко предложила ограничить полномочия и количество контрольно-надзорных органов в РФ. По ее словам, в настоящее время деятельность таких органов не контролируется, это приводит к перекосам в их работе.

