Петр Медведев получил депутатский мандат Жореса Алферова

Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК) приняла постановление о передаче в связи с досрочным прекращением полномочий Жореса Алферова мандата зарегистрированному кандидату в депутаты Госдумы Петру Медведеву, которого выдвинула партия КПРФ, сообщает Агентство "Москва".

Ранее ЦИК отказал в передаче вакантного мандата депутата Госдумы Алферова зарегистрированному кандидату в депутаты нижней палаты, выдвинутого партией КПРФ, Павлу Грудинину.

Нобелевский лауреат Жорес Алферов умер 1 марта. Причиной смерти академика стала острая сердечно-легочная недостаточность.

Ученого похоронили на Комаровском кладбище под Санкт-Петербургом 5 марта. До этого в стенах Санкт-Петербургского научного центра РАН прошла гражданская панихида. Попрощаться с академиком пришли представители научного сообщества, его коллеги и друзья, депутаты Госдумы и городского парламента, представители администрации Санкт-Петербурга, студенты и жители северной столицы.

7 марта Госдума приняла постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Алферова в связи с его смертью.

С 1991 до 2017 года Алферов занимал должность вице-президента РАН. Нобелевскую премию по физике он получил в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов.

С 2007 года он был председателем комиссии РАН по нанотехнологиям, с 2008 года – заместителем академика-секретаря Отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН.

С июня 2010 года стал сопредседателем консультативного научного совета Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий "Сколково".