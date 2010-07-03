Петр Медведев получил депутатский мандат Жореса Алферова

Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК) приняла постановление о передаче в связи с досрочным прекращением полномочий Жореса Алферова мандата зарегистрированному кандидату в депутаты Госдумы Петру Медведеву, которого выдвинула партия КПРФ, сообщает Агентство "Москва".
Ранее ЦИК отказал в передаче вакантного мандата депутата Госдумы Алферова зарегистрированному кандидату в депутаты нижней палаты, выдвинутого партией КПРФ, Павлу Грудинину.
Нобелевский лауреат Жорес Алферов умер 1 марта. Причиной смерти академика стала острая сердечно-легочная недостаточность.
Ученого похоронили на Комаровском кладбище под Санкт-Петербургом 5 марта. До этого в стенах Санкт-Петербургского научного центра РАН прошла гражданская панихида. Попрощаться с академиком пришли представители научного сообщества, его коллеги и друзья, депутаты Госдумы и городского парламента, представители администрации Санкт-Петербурга, студенты и жители северной столицы.
7 марта Госдума приняла постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Алферова в связи с его смертью.
С 1991 до 2017 года Алферов занимал должность вице-президента РАН. Нобелевскую премию по физике он получил в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов.
С 2007 года он был председателем комиссии РАН по нанотехнологиям, с 2008 года – заместителем академика-секретаря Отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН.
С июня 2010 года стал сопредседателем консультативного научного совета Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий "Сколково".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.