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17:29

Россиянки стали позже рожать первого ребенка

власть общество

17:29

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что россиянки стали позже рожать первого ребенка. Для сравнения, в 2000 году 60% всех родившихся детей рожали женщины до 25 лет, а в 2017 году – только 45%, сообщает РИА Новости.

Голикова связала это с тем, что родители стараются получить образование и хорошую работу.

По ее словам, поскольку "возрастная граница первых рождений сдвинулась в возрасте от 26 до 35 лет", потенциал вторых и последующих рождений сокращается.

Ранее правительство РФ одобрило новые льготы для семей с детьми, взявших ипотеку. Речь идет об увеличении периода действия льготной процентной ставки, списании части долга по кредиту за счет государства, а также предоставлении субсидии.

власть общество

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