Путин в годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы в Александровском саду

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Владимир Путин в 77-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады возложил цветы к обелиску в Александровском саду, сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что глава государства также посетил музей на Поклонной горе, где осмотрел экспозицию "Подвиг народа" и дал старт онлайн-проекту.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава государства ежегодно принимает участие в тех или иных мемориальных мероприятиях, тем самым "отдавая долг памяти".
Для Путина события, связанные с ленинградской блокадой, являются личной историей. Его отец Владимир Спиридонович, портрет которого президент несет каждый год во время акции "Бессмертный полк", воевал на Невском пятачке.
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась почти 900 дней. Ее удалось прорвать 18 января 1943 года, полностью снять – 27 января 1944 года. По разным данным, за все время блокады погибли от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек.
Ранее Главархив рассказал, как москвичи поддерживали ленинградцев в блокаду. В виртуальном музее размещен фильм о повседневной жизни мирных граждан.
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