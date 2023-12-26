Путин заявил, что около 90% торговли между странами ЕАЭС проводят в нацвалютах

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Доля торговли в национальных валютах между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) превышает 90%. Об этом на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил Владимир Путин.

"Важно, что доля национальных валют во взаимных расчетах превысила 90%, и этот показатель, без сомнения, будет расти и в дальнейшем, с учетом принимаемых нашими странами совместных мер в финансовом секторе", – приводит его слова РИА Новости.

Глава государства также отметил, что за девять месяцев 2023 года торговля между странами союза выросла на 8,9%. По его словам, в торговле также улучшилась структура – увеличились объемы поставок готовой высокотехнологичной продукции и снизилась торговля сырьевой составляющей.

Путин также сообщил, что сейчас планомерно расширяется круг преференциальных внешнеторговых партнеров ЕАЭС, напомнив о подписании соглашения о свободной торговле между странами союза и Ираном.

До этого в рамках проведения саммита ЕАЭС Путин пошутил, попросив президента Белоруссии Александра Лукашенко "не жадничать" и поставить в Россию яйца. Таким образом он отреагировал на выступление белорусского лидера, который сообщил, что Белоруссия почти на 100% обеспечена продуктами собственного производства: зерном, молоком, мясом, овощами, яйцами и другими товарами.



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