Мурашко оценил доступность вакцины "Спутник Лайт" в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о доступности препарата "Спутник Лайт" в пунктах вакцинации по стране. Об этом сообщает ТАСС.
"Вакцина "Спутник лайт" доступна по РФ во всех вакцинальных пунктах", – рассказал глава Минздрава.
Мурашко подчеркнул, что введение препарата "Спутник Лайт" в рамках ревакцинации позволяет получить эффективную защиту от коронавируса.
По словам министра здравоохранения, использование облегченной версии вакцины после вакцинации "Спутником V" обеспечивает уровень антикоронавирусной защиты в размере более 92%.
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