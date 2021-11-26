Мурашко оценил доступность вакцины "Спутник Лайт" в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о доступности препарата "Спутник Лайт" в пунктах вакцинации по стране. Об этом сообщает ТАСС.

"Вакцина "Спутник лайт" доступна по РФ во всех вакцинальных пунктах", – рассказал глава Минздрава.

Мурашко подчеркнул, что введение препарата "Спутник Лайт" в рамках ревакцинации позволяет получить эффективную защиту от коронавируса.

По словам министра здравоохранения, использование облегченной версии вакцины после вакцинации "Спутником V" обеспечивает уровень антикоронавирусной защиты в размере более 92%.

