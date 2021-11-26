Ревакцинация "Спутником Лайт" после "Спутника V" показывает хорошие результаты – Мурашко

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Ревакцинация "Спутником Лайт" после первичной вакцинации препаратом "Спутник V" показывает наибольшую эффективность, обеспечивая уровень защиты от коронавируса более 92%, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее Минздрав РФ выпустил обновленные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, где дополнили информацию об особенностях применения вакцины "Спутник Лайт" при ее повторном введении.
В министерстве здравоохранения подчеркнули, что новая версия рекомендаций направлена во все регионы России для практического использования.
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