Песков усомнился в связи роста продаж хлеба со спадом доходов россиян

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очевидным сокращение доходов у россиян из-за пандемии коронавируса. Но связи этого факта с ростом продаж хлеба представитель Кремля не видит.
"Действительно, у некоторых групп населения доходы снизились. Что касается увязывания этого с употреблением хлеба, я не знаю, насколько справедливы подобные выводы и насколько это все взаимосвязано. Об этом лучше судить специалистам. Я могу лишь подвергнуть сомнению правомерность таких логических цепочек", – сказал он.
Пресс-секретарь также добавил, что глава государства и правительство работают над тем, чтобы минимизировать последствия кризиса, вызванного пандемией.
"Над этим думают сейчас все главы государств мира и все правительства мира", – подытожил Песков.
Ранее пресс-секретарь сообщил, что пока неизвестно, насколько долго россиянам придется экономить из-за пандемии. Песков подчеркнул, что в настоящее время в стране большие ресурсы уходят на производство вакцин от коронавируса. По мнению представителя Кремля, вакцинация позволит остановить распространение COVID-19.
В Кремле оценили результаты ограничительных мер из-за COVID-19
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