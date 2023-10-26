Отказ Словакии поставлять оружие Украине вряд ли повлияет на ситуацию – Песков

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Нежелание Словакии предоставлять Украине военную помощь вряд ли скажется на общем фоне поставок, поскольку основным "рулевым" в этом процессе являются США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прокомментировав заявление словацкого премьер-министра Роберта Фицо об отказе передачи Киеву вооружения.

"Действительно, доля Словакии не такая большая в обеспечении Киева вооружениями, поэтому действительно это вряд ли повлияет на весь процесс", – подчеркнул он.

Кроме того, Песков заявил, что если США и дальше будет "подливать масло в огонь", совершая такие действия и продолжая напрямую втягиваться в происходящее, то конфликт будет продолжаться и дальше.

"Но все равно это будет неспособно изменить ход событий. Россия достигнет своих целей", – заключил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Фицо на встрече с депутатами словацкого парламента сообщил, что страна не будет оказывать Украине военную помощь ни в каком виде. Однако при этом он подчеркнул, что страна поддерживает гуманитарную и гражданскую помощь Украине.

Словакия остановила военную помощь Украине