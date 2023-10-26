Словакия не будет оказывать военную помощь Украине – премьер-министр Фицо

Фото: ТАСС/ЕРА/JAKUB GAVLAK

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что страна не будет оказывать Украине военную помощь ни в каком виде. Об этом он заявил на встрече с депутатами словацкого парламента, передает РИА Новости.

"Но мы поддерживаем гуманитарную и гражданскую помощь Украине – это будет официальная политика моего правительства", – отметил Фицо.

Ранее издание Politico сообщало, что Фицо был оскорблен холодным приемом в Киеве в 2009 году, что может объяснять антиукраинскую позицию словацких эшелонов власти. В материале указывается, что во время визита на Украину делегацию из Словакии заставили ждать встречи с премьер-министром Юлией Тимошенко три часа, после чего она перед камерами обругала Фицо за его "пророссийскую позицию".

Словакия остановила военную помощь Украине