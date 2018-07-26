МГИК примет решение об обращении в ВС для обжалования регистрации Балакина до 30 июля

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) отклонила решение обжаловать в Верховном суде РФ регистрацию Михаила Балакина кандидатом в мэры столицы на заседании 26 июля

На заседании четверо членов проголосовали за обжалование, еще четверо были против, а один воздержался. Член МГИК Дмитрий Реут уточнил журналистам, что у комиссии еще есть время, чтобы решить вопрос положительно до 30 июля включительно.

Ранее Мосгорсуд признал незаконным отказ МГИК регистрировать Балакина кандидатом на должность мэра Москвы.

Мосгоризбирком пообещал подать жалобу на это решение в Верховный суд. В комиссии пояснили, что вердикт можно считать принуждением к поддержке кандидата тех муниципалов, которые отозвали свои подписи.

12 июля МГИК зарегистрировала четырех кандидатов на пост мэра Москвы. В их числе – Сергей Собянин, который идет на выборы как самовыдвиженец, Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ и Илья Свиридов от "Справедливой России". Выборы пройдут 9 сентября.