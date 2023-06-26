Путин провел разговор с президентом ОАЭ в связи с попыткой мятежа в РФ 24 июня

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, который хотел узнать оценку ситуации в России в связи с попыткой мятежа 24 июня. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

"По инициативе эмиратской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, который был заинтересован услышать оценки ситуации в России в связи с попыткой мятежа 24 июня", – указано в сообщении.

Лидер ОАЭ, после того как получил достаточно сведений о произошедшем, заявил, что полностью поддерживает действия руководства России,.

Кроме того, президенты обсудили некоторые актуальные вопросы о дальнейшем развитии сотрудничества стран, с учетом уже проведенных 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме переговоров.

Российский президент также поздравил Аль Нахайяна и всех эмиратцев с наступающим праздником Курбан-байрам.

Ранее Путин выступил с обращением к россиянам, которое стало его вторым подобным выступлением за последние несколько дней в связи с попыткой вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер".

Глава государства поблагодарил граждан России за выдержку, сплоченность и патриотизм. Путин заявил, что любой шантаж и смута обречены на провал. По его словам, вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен, и его организаторы должны были это понимать.