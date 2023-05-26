Путин сообщил, что обсудил с Лавровым возможность безвизового режима с рядом стран

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Владимир Путин обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым возможность введения безвизового режима для РФ с рядом государств. Об этом президент заявил на встрече с членами "Деловой России", сообщает РИА Новости.

По словам российского лидера, обсуждение подобного вопроса между ним и главой внешнеполитического ведомства РФ состоялось пару дней назад.

"Применительно к разным регионам мира, о введении, быть может, даже безвизового режима для кого-то", – сказал российский лидер, отвечая на вопрос о введении подобной возможности.

Ранее стало известно, что Иран может отменить визовый режим для россиян до конца лета 2023 года. Помимо этого, Россия и Иран договорились о запуске в стране платежной системы "Мир", сообщил замминистра туризма, культурного наследия и ремесел исламской республики Али Асгар Шалбафиян.

