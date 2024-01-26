Путин заявил, что в зоне СВО находятся более 600 тыс человек от РФ

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Более 600 тысяч человек находятся в зоне спецоперации от России, заявил Владимир Путин во время общения со студентами – участниками СВО.

"Наверное, есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания, решения, что-то нужно донастраивать всегда, потому что и зона боевых действий большая – почти 2 тысячи километров, и в зоне боевых действий находятся свыше 600 тысяч человек. Механизм огромный", – поделился он.

14 января Путин во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции озвучил аналогичные данные. Так, в зоне спецоперации находятся 617 тысяч российских военных, а протяженность линии фронта составляет свыше двух тысяч километров, указал он.

Вместе с тем президент заявил об уверенности в том, что российская сторона одержит победу в проводимой на Украине спецоперации. Говоря о жителях ДНР и ЛНР, глава государства указал, что они имеют сильный характер.

Путин начал совмещенную прямую линию и пресс-конференцию