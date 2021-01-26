Путин принял участие в открытии транспортной развязки в Химках

Фото: ТАСС/ Дмитрий Голубович
Владимир Путин принял участие в церемонии открытия транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги М-10 "Россия" и улицы Репина в Химках. Этот объект создали в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Развязка должна соединить Старые и Новые Химки, а также обеспечить транспортную доступность промышленной части города. Путепровод строили в соответствии с поручением президента по итогам посещения НПО "Энергомаш" 12 апреля 2019 года.
Тогда во время встречи с коллективом предприятия одна из сотрудниц попросила Путина о дороге между Старыми и Новыми Химками, тот обещал обсудить этот вопрос с главой региона и министерством транспорта РФ. Последние обязались построить развязку к 2021 году.
В октябре 2019 года российский лидер в ходе рабочей встречи с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым поручил ему ускорить темпы строительства дороги. Уже через два месяца с компанией "Стройтрансгаз" был заключен контракт стоимостью 2,4 миллиарда рублей.
Движение по основному ходу развязки с временными съездами планировалось запустить к концу 2020 года, тогда как полностью дорожный объект завершится в четвертом квартале 2021 года.
Общая площадь транспортной развязки составляет около 40 тысяч квадратных метров, протяженность основного хода – 0,8 километра с путепроводом, длина которого 158 метров.
На развязке расположено от двух до пяти полос, на которых действует расчетная скорость движения 70 километров в час.
Ранее сообщалось, что программу конструкции развязок на МКАД планируют завершить до конца 2022 года. Заммэра Москвы Андрей Бочкарев отмечал, что развязки с Алтуфьевским и Осташковским шоссе сдадут к концу 2021 года.
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