Путин утвердил штрафы за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России утвердили штрафы за дискредитацию добровольцев Росгвардии. Владимир Путин подписал соответствующий закон.

Так, максимальный штраф для граждан составляет 100 тысяч рублей, для должностных лиц – 300 тысяч, для юридических лиц – 1 миллион рублей.

Для определения системы штрафов ранее были внесены соответствующие поправки в КоАП. Их утверждали вместе с проектом о добровольческих формированиях в Росгвардии.

Глава государства подписал закон о праве Росгвардии иметь свои добровольческие формирования. Они смогут создаваться ведомством по решению президента. Росгвардия будет устанавливать их численность, задачи, порядок управления, а также районы и срок действий.

Чтобы стать частью такого формирования, необходимо заключить контракт. Из документа следует, что на участников формирований будут распространяться соцгарантии и льготы, действующие для военнослужащих по контракту, мобилизованных, добровольцев, которые содействуют Вооруженным силам РФ. Членам их семей также полагаются меры поддержки.

Денежное содержание устанавливается Росгвардией, при этом размеры довольствия будут не ниже тех, которые полагаются контрактникам.

Ранее сенаторы Совета Федерации одобрили инициативу об уголовной ответственности за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии. Она может достигать до 5 лет лишения свободы.

Согласно принятому документу, в РФ появится наказание за публичное распространение фейков о таких формированиях и оказание помощи в исполнении решений других государств об уголовном преследовании добровольцев Росгвардии. Вместе с тем сенаторы утвердили закон, который устанавливает административную ответственность за подобную дискредитацию.



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