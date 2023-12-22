СФ одобрил уголовную ответственность за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Сенаторы Совета Федерации одобрили инициативу об уголовной ответственности за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии. Она может достигать до 5 лет лишения свободы.

Согласно принятому документу, в РФ появится наказание за публичное распространение фейков о таких формированиях и оказание помощи в исполнении решений других государств об уголовном преследовании добровольцев Росгвардии.

Вместе с тем сенаторы утвердили закон, который устанавливает административную ответственность за подобную дискредитацию. Упоминание о добровольцах Росгвардии вносится в статью 20.3.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Там будут утверждены штрафы за дискредитацию формирований, которые оказывают содействие в выполнении задач, возложенных на российскую армию.

Проект был внесен на рассмотрение Госдумы группой парламентариев в пакете законов, которые позволяют Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования. Депутаты утвердили закон еще 12 декабря.

Из документа следует, что на участников таких формирований будут распространяться соцгарантии и льготы, действующие для военнослужащих по контракту, мобилизованных, добровольцев, которые содействуют Вооруженным силам РФ.

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