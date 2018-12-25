Светлана Радионова возглавила Росприроднадзор

Дмитрий Медведев назначил Светлану Радионову руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Назначить Радионову Светлану Геннадьевну руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, освободив ее от занимаемой должности", – сказано в распоряжении кабинета министров. Ранее Радионова занимала должность заместителя главы Ростехнадзора.

В июле 2018 года ушел в отставку прежний руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров. С тех пор ведомством руководил в статусе временно исполняющего обязанности Амирхан Амирханов.