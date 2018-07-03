Медведев освободил от должности главу Росприроднадзора

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Артем Сидоров покинул свой пост. Его освободил от должности премьер-министр России Дмитрий Медведев, говорится на сайте кабмина.

Как уточняется, Сидорова сняли с поста по его просьбе.

Артем Сидоров возглавил ведомство в сентябре 2015 года. До этого он руководил министерством экологии и природных ресурсов Татарстана.

5 декабря 2017 года Медведев освободил от должности заместителя Сидорова Олега Долматова. Чиновник работал в Росприроднадзоре с 2010 года. В 2011 году был назначен заместителем руководителя ведомства.