Медведев снял с должности замглавы Росприроднадзора Долматова

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Заместитель главы Росприроднадзора Олег Долматов освобожден от занимаемой должности. Это следует из распоряжения Дмитрия Медведева от 2 декабря, сообщают "Аргументы недели".

Олег Долматов работал в Росприроднадзоре с 2010 года. В 2011 году был назначен заместителем руководителя ведомства. Он курировал деятельность управления экономики и финансов.

До этого Долматов возглавлял управление арендных отношений в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом.