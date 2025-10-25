25 октября, 15:22Политика
Песков заявил, что Путин "даже жалкого" лидера не называл таковым
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин даже самого жалкого главу государства никогда не называл таковым. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Именно поэтому пресс-секретарь президента РФ заявил, что российский лидер является для него "непревзойденным авторитетом" по критерию соблюдения правил приличия.
По словам Пескова, Путин "не всегда по-доброму", но с уважением говорил про своих коллег и относился к ним также.
Ранее Путин связал оскорбления в свой адрес, которые позволяют себе некоторые зарубежные лидеры, с уровнем их культуры. Он предположил, что иностранные лидеры высказываются подобным образом от бессилия.