РФ продолжает контакты с Ереваном и Баку, но подвижек по урегулированию пока нет – Песков

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Москва продолжает контакты с Ереваном и Баку, но подвижек по урегулированию пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов о возможности обсуждения в Москве мирного договора между Ереваном и Азербайджаном.

Ранее глава армянского МИД Арарат Мирзоян сообщил, что запланированная в конце октября встреча в Брюсселе между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым не состоится из-за отказа азербайджанской стороны.

"Ответ на ваш вопрос очень прямой и краткий. Вы спросили, кто не нашел времени, очевидно, что это был президент Азербайджана. Я надеюсь, что проблема действительно во времени. Армения готова принять участие в этой встрече", – сказал он.

Никол Пашинян ранее сообщил, что Армения готова подписать договор о мире с Азербайджаном до конца года. Он подчеркнул, что договор между странами будет предусматривать разблокировку региональных коммуникаций, а также обеспечение безопасного проезда грузов и пассажиров.

Он сделал акцент на том, что двум государствам необходим мир и открытые границы. Премьер Армении также добавил, что в настоящее время Ереван ожидает от Баку согласия начать делимитацию границ на основании последних карт Генштаба ВС СССР.

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