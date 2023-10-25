Песков заявил об отсутствии изменений по делу американца Уилана

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии изменений по делу осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана.

"В данном случае нам нечего добавить. Каких-то изменений по делу Уилана сейчас нет", – заявил Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявление Госдепа о якобы поступившем серьезном предложении Москве.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что МИД РФ не зафиксировал в последнее время никаких дополнительных идей и предложений от американской стороны насчет Уилана.

До этого представитель Госдепа заявил, что США сделали российским властям серьезное предложение в обмен на освобождение Уилана. Там уточнили, что Вашингтон не прекратит работу по его делу, пока он не вернется к родным.

Американец Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. В ФСБ РФ пришли к выводу, что гражданин США осуществлял в столице шпионскую деятельность.

В момент задержания он имел при себе флеш-накопитель со сведениями, содержащими государственную тайну. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.