США сделали РФ "серьезное предложение" по обмену осужденного за шпионаж Уилана

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Американская сторона сделала российским властям серьезное предложение в обмен на освобождение американца Пола Уилана, который получил в РФ 16 лет заключения за шпионаж. Об этом представитель Госдепа США сообщил телеканалу CNN.

Он подчеркнул, что Вашингтон не прекратит работу по его делу, пока он не вернется к родным.

Сам заключенный во время телефонного разговора выразил уверенность, что переговоры по его освобождению все еще ведутся. Однако Уилан заявил, что разочарован их скоростью, но надеется, что про него не забудут в Штатах на фоне других геополитических событий.

Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. По данным ФСБ РФ, он вел в столице шпионскую деятельность.

В момент задержания он имел при себе флеш-накопитель со сведениями, содержащими государственную тайну. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.

В августе текущего года госсекретарь Штатов Энтони Блинкен заявлял, что провел телефонный разговор с Уиланом. Это подтвердили в американском диппредставительстве в Москве. Он сообщил Уилану, что Вашингтон делает все возможное для его скорейшего возвращения домой, а также призвал его сохранять веру.

Сам 53-летний Уилан во время разговора с госсекретарем заявил ему, что если его не обменяют, то в будущем это может быть сложно осуществить в связи с возрастом заключенного и состоянием его здоровья.

США сообщили о переговорах по освобождению Пола Уилана