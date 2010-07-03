Законопроект о поиске людей по геолокации принят в первом чтении

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Фото: depositphotos/tatsianama
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, который разрешает поиск пропавших без вести людей с использованием данных геолокации их мобильных устройств.
В частности, предлагается обязать оператора связи предоставлять данные о мобильной геолокации абонента без решения суда для оперативного поиска людей. Для запроса будет достаточно мотивированного постановления одного из руководителей органов внутренних дел.
При этом законопроект предусматривает защиту граждан от возможных злоупотреблений со стороны правоохранителей при получении ими данных о местонахождении человека. Подобную информацию предлагается передавать только в случаях, когда человек пропал без вести.
Законопроект инициирован группой парламентариев во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
В июле Совет Федерации одобрил закон о возможности поиска пропавших детей с использованием геолокации их гаджетов. При получении сообщения о без вести пропавшем несовершеннолетнем ребенке, а также при письменном согласии одного из родителей или заменяющего его лица можно будет использовать данные геолокации с электронного устройства, которым ребенок пользовался.
Вместе с тем, чтобы получить соответствующие данные, будет требоваться постановление руководителя того органа, который непосредственно занимается расследованием дела. Кроме того, если SIM-карта оказалась зарегистрирована на другого человека, необходимо получить его письменное согласие.
Пользуясь новыми правилами, следствие сможет получать информацию о звонках ребенка и о соединениях с другими устройствами, а также данные о местоположении.
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