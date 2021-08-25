Путину пожаловались на Снежану Денисовну из "Нашей Russia"

Фото: кадр из сериала "Наша Russia"; режиссер – Петр Буслов; производство – Buzz Production

Во время встречи президента с педагогами и учениками учитель истории и обществознания школы № 26 города Ярославля Жанна Торхова рассказала, что в стране не хватает положительного образа учителя в СМИ, произведениях массовой культуры.

"Смешно наблюдать за утрированным образом Снежаны Денисовны из "Нашей Russia", но это разрушает образ учителя и школы в целом", – добавила она.

Торхова также отметила, что не согласна с тем, что учителя оказывают "услугу", так как они учат и наставляют будущее поколение.

Владимир Путин выразил мнение, что нет ничего обидного в слове "услуга" применительно к деятельности, которую выполняют учителя. По его словам, педагоги проводят содержательную и большую работу, создавая будущее страны. Но если слово не нравится, то надо от него уходить, добавил он.

"Что касается педагогической деятельности, учительского труда – это гораздо глубже, чем то, что мы часто понимаем в бытовом смысле под понятием "услуга". Конечно, это содержательная, большая, глубокая, важнейшая работа для общества. Вашими руками, вашим талантом будущее создается. Поэтому, конечно, если это словечко не устраивает, надо от него, может быть, уходить", – отметил глава государства.

Путин также согласился с учительницей по поводу СМИ. Он отметил, что данную тему уже много раз обсуждал с коллегами. Президент считает, что на создание правильного образа учителя должно выделять деньги государство.

"Нужно это делать шире и не только фильмы создавать, нужны программы соответствующие. Сейчас все коммерциализировано, поэтому и государство должно выделять на это деньги и заказы соответствующие делать, и продвигать эту информацию позитивного характера в соцсетях, в интернете", – пояснил он.

Ранее Путин заявил, что в России необходимо совершенствовать оплату труда педагогов, однако нужно учитывать возможности бюджета. Он также предложил объявить 2023 год в России Годом педагога.