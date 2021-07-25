Голикова заявила о создании в России 36 лабораторий для изучения биоагентов к 2030 году

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В России планируется создать 36 лабораторий по изучению биологических агентов к 2030 году. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила в эфире телеканала Россия 1.

"Момент, который является очень серьезным, это создание новых лабораторий, современных лабораторий, которые изучают биологические агенты, до 2030 года должно быть создано 36 таких лабораторий", – сообщила она.

Голикова также уточнила, что 2024 году будет оснащено 240 пунктов пропуска через государственную границу, с помощью которых можно будет производить экспресс-диагностику для идентификации угрозы.

Ранее В Уханьском институте вирусологии оценили возможность утечки COVID-19 из лаборатории. Нет ни одного доказательства, подтверждающего искусственное происхождение коронавируса или его утечку из лаборатории, заявил научный сотрудник Уханьского института вирусологии Юань Чжимин.

